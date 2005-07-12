On Google Scholar

12.07.2005

Guess who's hiring?

Strategic Partner Manager, Google Scholar - Mountain View Jobs in Mountain View, CA
Google's rapidly growing content partnerships organization is looking for a Strategic Partner Manager who will be responsible for maintaining and growing strategic relationships with our Google Scholar partners. These partners include the top scholarly publishers, aggregators and repositories in the US and abroad.
Let's just hope they hire someone that knows a thing or two about the humanities and social sciences...

posted by tj sondermann at 10:53 AM

185 Comments:

Post a Comment

<< Home

 