On Google Scholar

Guess who's hiring?
Strategic Partner Manager, Google Scholar - Mountain View Jobs in Mountain View, CA
Google's rapidly growing content partnerships organization is looking for a Strategic Partner Manager who will be responsible for maintaining and growing strategic relationships with our Google Scholar partners. These partners include the top scholarly publishers, aggregators and repositories in the US and abroad.Let's just hope they hire someone that knows a thing or two about the humanities and social sciences...
185 Comments:
Hello fellow Google Scholar blogger,
My recent posting on my own blog is related to the issue around Google hiring additional personnel for the Google scholar project.
Is Google scholar the least improved search engine of 2005? Or, merely the one that provokes a divergence of opinion. Jacso, Henderson and others (me included) have written about Google scholar's shortcomings; however, many Google users don't seem to mind, or even care. What's in store for Google scholar?
Let me know. I'm interested in your opinion. happy holidays
Dean Giustini
UBC Google Scholar blogger
http://weblogs.elearning.ubc.ca/googlescholar/
By Anonymous, at 3:32 PM
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By The Return of the Pink Panther DVD, at 7:09 AM
Hi Sondermann,
LIBRI journal published a paper entitled "Google Scholar: The New Generation of Citation Indexes" available at: http://www.librijournal.org/2005-4toc.html
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By Anonymous, at 4:20 PM
Hey Sondermann! It’s been a while. How are those sweaters treatin' ya these days? I'm sure the Google Scholars need a few finely knit sets for their team.. Your the man for the job TJ!
- An ole Lib friend....
By Anonymous, at 10:58 PM
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By Anonymous, at 11:56 AM
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can backfire on you and get you the opposite result of that which you hoped for.
The first thing you need to do is do some homework, meaning research. Look at your lady's perfume bottles, the ones that
are nearly empty will be her favorites. If there is one there that is nearly full chances are she doesn't wear it often
or doesn't like it. Hint around and ask her what types of fragrances she likes and dislikes.
Humans are very sensory oriented and our sense of smell is no different. Certain perfumes can elicit strong reactions in
both the wearer and the person reacting to the scent. Perfumes are made not only to attract but to also relax someone. If
you aren't totally sure what kind of perfume to buy you can always play it safe and get something in the aromatherapy
line. If you go this route, bear in mind that vanilla scents are considered to relax and a peppermint or lemon scent will
be more stimulating.
By perfume creed, at 5:45 PM
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By Anonymous, at 9:28 AM
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Alex
By bobby hash, at 2:31 AM
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By Anonymous, at 3:01 PM
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By Anonymous, at 4:21 AM
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